Kuigi enamik meist ei pruugi öösel mõelda magamistoa temperatuurile, kui kodus just raha kokkuhoidmise eesmärgil temperatuur maha pole keeratud, oleks seda oma tervise nimel siiski mõistlik teha.

Magamiseks sobivaim temperatuur on nimelt 15 - 19 kraadi, märgib Charlottesville'i neuroloogia ja unemeditsiini teadlane Christopher Winter ajalehes Huffington Post. Kui temperatuur tõuseb magamistoas üle 23 või langeb alla 12 kraadi, võib see kaasa tuua selle, et inimene ei puhka lihtsalt välja.

Lisaks sellele, et jahedamas on inimesel parem uni, mõjub see hästi ka tervisele. Winter toob välja kolm olulist punkti: