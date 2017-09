4. Ära riputa akna ette täiesti läbipaistmatuid kardinaid või siis jäta nende vahele väike avaus. Sedasi ei tundu su kehale kottpimedas toas ärgates, justkui kestaks öö ikka veel edasi.

5. Pane äratushelinaks mõni hea ja energiline laul. Koleda plärina saatel tõusta ei ole pooltki nii meeldiv.

6. Ära hakka äratuskellaga „viis minutit veel“ tegema. See võib su unetsükli korralikult segamini ajada.

7. Joo päeva alguses natuke tavalist puhast vett, et ainevahetust leebelt äratada.

8. Mõtle hommikul positiivseid mõtteid. Alusta päeva sellega, et mõtled, mille üle oled tänulik. Kas elus üldiselt või mingite toredate asjade üle, mis päeva jooksul plaanis on. Mõtle, et kavatsed teha omalt poolt kõik, et päev tuleks tore.

9. Vaata hommikusöögi kõrvale midagi naljakat või positiivset. Kassivideotest puudust ei ole.

10. Ümbritse ennast magamistoas meeldivate ja mahedate värvidega, pane kohale, kuhu su silmad hommikul esimesena liiguvad, näiteks üks kaunis lillekimp. Hoia tuba korras. Segamini tuba tekitab silmade avamise järel kohe stressi ja meenutab sulle seda, kuidas sa üht või teist asja teha ei jõua.

11. Naerata korraks. Isegi kui sul selleks tuju pole. Stressihetkel naeratamine vähendab selle mõju.