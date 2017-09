Hea uudis! Kaloreid on võimalik kaotada ka ilma jooksurajal rassimata või hing paelaga kaelas kükkimata. Lihtsalt seisa!

Ühe tunniga on võimalik kaotada 40 kalorit pelgalt seistes, vahendab Women´s Health Chesteri ülikoolis tehtud uurimust.

Selle käigus Uurijad palusid vabatahtlikel seista kontoris vähemalt kolm tundi iga päev, kui nad tööl olid. Selgus, et nende pulsisagedus tõusis piisavalt, et kulutada lisaks 0,7 kalorit minutis või 42 kalorit tunnis. See ei näi esiti üldse suure numbrina, kuid nädalas võib see teha ligi 630 kulutatud lisakalorit.