Seega võiks esimene ortodontiline konsultatsioon tema soovitusel toimuda kuue-seitsme aastase lapsega, seejuures võiks igaks juhuks ortodontilises kontrollis ära käia ka lapsega, kelle hambumusega näiliselt mingeid probleeme polegi. Selles vanuses lapsed on juba nii mõistlikud, et saavad aru sellest, miks peaks hambarida suus sirge olema ja miks on võib-olla selle saavutamiseks vaja kanda ortodontilist aparaati (nt erinevaid plaate, kapesid).

"Mida varem avastada lapsel hambumusanomaalia, seda hõlpsam ja odavam on seda korrigeerida," märgib otrodont Kristiina Samuel, lisades, et laualt levinud arvamus, et ortodontilist ravi on lapsele võimalik teha alles pärast kõikide piimahammaste vahetumist, paika ei pea.

Samuel nendib, et mitte alati ei paista hambumuseprobleemid kogenematule silmale välja ning pealtnäha sirge hambarida ei pruugi veel tähendada seda, et hambumus on korras. "Hambumuse probleemidele viitavad ka suur vahe ülemiste ja alumiste hammaste vahel, alumiste hammaste ülemistest eespool asetsemine või see, et hambad ei käi kokku," loetleb ta. Kõikide nende probleemide võimalikult varajane avastamine on ortodondi hinnangul võtmetähtsusega, sest mida hiljem murega tegelema hakata, seda aeganõudvamad, raskemad ja ka kallimad on ravivõtted. "Ka on lihtsam toimetada ajal, kui lapse lõualuude väljaarenemine pole veel täielikult lõppenud ehk vanuses 9-15 eluaastat," sõnab ta.