Mis on mitsellaarvesi - kellele see on mõeldud ja kui sageli võib seda kasutada?

Olemuselt on tegu mitmetoimelise näohooldustootega, mis koosneb mitsellidest ehk nano-mõõdus õlimolekulidest, mis on pihustatud pehmesse vette.

Mitsellaarvesi sobib igapäevaseks kasutamiseks igale nahatüübile, ka neile, kel on soodumus naha punetusele või silmade tundlikkusele, sest selles näovees pole seepi, värvaineid, alkoholi ega parabeene. Mitsellaarvees on küll kombineeritud õli ja vesi, kuid pole põhjust peljata, et kasutamise järel jääb nahk õliseks, sest imepisikesed õli osakesed on veega korralikult segunenud.

Mitsellaarvesi asendab teisi näopuhastusvahendeid, seda pole vaja maha loputada ning nahk jääb puhtaks ja värskeks.