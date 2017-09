Eks rääkinud juba vanaema, et valutavad kondid tähendavad ilmamuutust. Ja tuleb välja, et tal on õigus - ka teadlased on leidnud, et ilmamuutused panevad inimesed end kehvemini tundma.

Portaal Health 24 on koostanud nimekirja kaheksast tervisehädast, milles võivad süüdi olla ilmamuutused.

* Külmetus ja gripp. Jahedate ilmade saabudes istud rohkem toas ja oled ninapidi koos nii pere kui kolleegidega. See aga tähendab suuremat võimalust haigestuda külmetusviirusesse või grippi.