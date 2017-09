„Kaks korda käies tunnen, et toimib mingi vormis püsimine, ühest korrast pole aga kasu. Tuleb regulaarsust hoida,“ räägib Eda-Ines Etti, et heas toonuseks on vaja rohkem liigutada ja trenni teha.

Kaks aastat on lauljanna Eda-Ines Etti käinud regulaatselt poksitreeningus, seal on hea end välja elada ning ka keha ja süda saavad piisavalt koormust, kirjutab värske Apotheka kliendiajakiri. Trennist saadud võhm aitab lavalgi paremini vastu pidada ning lauljanna tunneb, et kontserdid on seetõttu kvaliteetsemad.

Trenn annab Inesele head energiat ja positiivsust, ent samas ei piitsuta ta end liialt. „Mulle meeldib vahel nautida head veini, aeg-ajalt ka öö läbi üleval olla. Mõnusad asjad, nagu šokolaadikook, peavad ka elus olema. Ja vahel on okei kuu aega järjest mitte trenni teha,“ kirjeldab Ines oma tervislikkuse skaalat.