Suudlemine on igati mõnus tegevus, mis mõjub erutavalt ning muudab sind partneriga lähedasemaks. Kuid kas oled kunagi mõelnud sellele, et suudlemine kätkeb endas ka terviseriski?

Meningiit otse küll suudeldes ei levi, kuid teadlased on leidnud, et mida rohkem on inimesel suudlemispartnereid, seda suurem tõenäosus on tal meningiit saada.