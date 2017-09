2. Maga sisse. Inimesed, kes magavad korralikult ja lubavad vahel enesele ka vähe pikemat und. See aga tähendab, et nad on välja puhanud ja tunnevad harvem isusid, millele on raske ei öelda.

1. Tervita hommikul päikest. Teadlased on korduvalt leidnud, et hommikul keha päikesega turgutades võid kaotada kilosid, kirjutab Women´s Health.

4. Utsita keha tööle. Eelista tööle minnes auto asemel ühistransporti.

5. Söö kõrge valgusisaldusega toitu. Hommikusöök on kilode kadumisel väga oluline. Veelgi olulisem on aga see, et mida sa sööd. Vaata, et su hommikusöök sisaldaks tervislikus koguses proteiini. See tekitab pikemaks ajaks täiskõhutunde ja sa ei tunne enne lõunasööki nälga. Uurimuste järgi aitab proteiinirikas hommikusöök vähendada ka lõunasöögil tarbitavate kalorite hulka.

6. Tee trenni ja higista. Trenn kiirendab ainavahetust ja on alati tervitatav, kuid lisaks kinnitavad uurimused, et hommikul treeninud naiste tähelepanu häirivad fotod maitsvatest toitudest palju vähem. Näib, et hommikune treening aitab sul nii mõnelegi ahvatlusele ei öelda.