Ebainimlik kohtlemine, karistused ja keelud, pidev nälg ning töötajate ükskõiksus – nii iseloomustab Kose Kodu endine hoolealune Liilija majas toimuvat. Juhataja sõnul aga mingit muret neil ei ole. Vanur olevat kogu loo välja mõelnud.

„Selles hooldekodus ei tehta midagi, et vanureid aidata. Ainus, mida tehakse, on nende surma kiirendamine,“ võtab Liilija (66) mulle oma elu Kose Kodus lühidalt kokku. Tema juttu saadab häälekas nutt.

Liilija tunnistab, et on tegelikult natukene hirmul – äkki teda ei usuta? „Ma lubasin hooldekodus, et räägin kõik ära, mis seal toimub. Mulle öeldi, et katsu ainult, sind ei usu nagunii mitte keegi,“ ütleb naine.