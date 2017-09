Enamus melanoomijuhtudest ei ole pärit eelnevalt olemas olnud sünnimärkidest, vaid tekib uudismoodustisena, ilmneb värskest kirjanduse ülevaatest. See rõhutab vajadust oma nahka regulaarselt muutuste suhtes kontrollida.

Varasemate uuringute andmetel tekib melanoom olemasoleva neevuse sisse 4-72%-l juhtudest. Hiljutises 25 uuringut koondanud ülevaates leiti, et sünnimärgi sisse kujuneb melanoom 36%-l juhtudest, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Kõnealusesse ülevaatesse haarati 38 uuringut ja kokku 20 126 melanoomi.

Leiti, et enamus (71%) melanoomidest on tekkinud uusmoodustisena, vaid 29% tekivad eelnevalt olemas olnud sünnimärgis. Samuti selgus, et sünnimärkide sees tekkinud melanoomid kalduvad olema õhemad (erinevus keskmiselt 0,39 mm), seega on nendel puhkudel võimalik soodsam prognoos.

Uurijad rõhutavad, et inimesed peaksid oma nahka tundma ja jälgima regulaarselt uute moodustiste osas.