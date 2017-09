Suvi ja rannailmad on naha niiskustasemele jätnud oma jälje, sestap on viimane aeg suvised kerged kreemid vahedada tõhusamalt niisutavate vastu.

Külmaga rasutalitus aeglustub, nahk kaotab oma senist niiskustaset ja kaitsvat rasukihti mistõttu on sügishooajal hea kasutada tihkemaid, toitvamaid ja niisutavamaid kreeme. Kindel soovitus on vaadata neid näokreeme, mis sisaldavad hüaluroonhapet, mis on meie nahale oma toimelt tõeline kaitseingel. „Hüaluroonhape on märkimisväärselt universaalne komponent, mis taastab nahka, hoiab-niisutab seda, on allergiavaba ja looduslik,“ tõdeb kosmeetik.