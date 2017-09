Pärast puhkust võib olla üsna keeruline end töölainele saada. Kuid ära lase puhkusega kaasnenud positiivsetel tunnetel ja sealt kaasa saadud heal sõrmede vahelt lihtsalt voolata. Selleks sulle kaks kasulikku nõksu.

Teadlased on leidnud, et kui reisi planeerimine ja seal olemine aitab rutiinist eemalduda ja teeb tuju paremaks, siis puhkuselt tagasijõudmine võib tekitada hoopis masendust, kirjutab NBCnews. Samas on välja toodud ka kaks nõksu, kuidas puhkusejärgsest masendusest üle saada.

1. Kirjuta reisimälestused üles. Piltide tegemine on tänapäeval tavaline ning aitab seljatahajäänut meenutada. Kuid kirjuta neid pilte sirvides üles ka eredamad mälestused. Veel parem oleks mälestusi kirjutada otse reisilt - siis on pärast kodus olles mõnus end nende paistel soojendada.

2. Hoia end lemmik sihtkohtadega kursis. Kui sul on paiku, mis eriliselt südame küljes, hoia end sealse eluga kursis. Loe nende kohta raamatuid, jälgi nende lehekülgi suhtlusportaalis ja sirvi nende kodulehekülgi. Nii oled kogu aeg justkui sündmuste keskel.