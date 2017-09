Kui tunned end väsinuna, pead rohkem tähelepanu pöörama veresuhkru stabiilsena hoidmisele. Parim on seda teha nutikalt süües - see tähendab, et eelista oma toidulaual kvaliteetset, mitte kiirelt veresuhkrut tõstvaid toite.

Põhjus on selles, et kui veresuhkur tõuseb kiirelt, langeb ta samuti kiirelt ning see muudab su veel väsinumana, tuletab meelde portaal the List. Seega - kui soovid püsida energiline ja tegus, lülita oma igapäevamenüüsse need viis toitu.

* Muna, eriti just munakollane sisaldab rikkalikult B-vitamiini, see vitamiin aitab toidust energiat ammutada. B-vitamiinid lisavad jõudu ka punastele verelibledele, aidates neil jõudsamalt kehas hapnikku ringi transportida. Ka leidub minas keha tööks vajalikku valku.