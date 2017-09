Hammaste tervise tagamiseks on mõistlik vaadata, mida sa sööd. Portaal FoodBeast toob välja üheksa toitu, mis mõjuvad su hammaste tervisele kindlasti hästi.

Jogurt sisaldab kaltsiumi ja valke, need mineraalid aitavad hambaemaili tugevdada. Hammastele meeldib rohkem maitsestamata jogurt.

Juust on samuti kaltsiumi- ja valgurohke, ka tõstab see suus pH-taset - see alandab hammaste lagunemise riski.