Rahvasuus ringleb mitmeid müüte rasedate ja toitumise koha. Ämmaemanda nõuandetelefoni 12552 töötajad kogusid olulisemad kokku ja annavad neile vastuse.

MÜÜT: Lõpuks saab süüa kahe eest!

TÕDE: Kindlasti ei tohiks naine raseduse ajal hakata sööma topelt. Raseduse ajal suureneb naise energiavajadus ligikaudu 300kcal võrra. Kogu rasedusaegne kaalutõus võiks olla 10-15kg. Raseduse ajal tuleb hoida kehakaalu tõus ootuspärastes piirides ja tagada tervislik toiduvalik, kirjutavad Ämmaemanda nõuandetelefoni 12552 töötajad suhtlusportaalis Facebook. Oluline on, et rase saab oma toidust vajalikke toitaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Raseda vajaminev toiduenergia on seoses ka kehalise aktiivsusega ning sõltub ka raseduseelsest kehakaalust. Tihti võib kaal esimestel raseduskuudel mitte tõusta või isegi langeda (isumuutused, iiveldus ja oksendamine). Ka viimasel kuul võib rase kaalus mitte juurde võtta. Nädalas võiks rase keskmiselt juurde võtta kuni 500g. Seetõttu igal arsti/ämmaemanda visiidil rasedat kaalutakse, et avastada liigne kaalutõus õigeaegselt (valed toitumisharjumused, tursed). Siiski ei ole kaaluiive kogu raseduse ajal ühtlane ja kõige suurem kaalutõus toimub 16-32.rasedusnädala vahel. Liigne kaalutõus on riskiteguriks nii emale kui veel sündimata lapsele. On leitud et liigne kaalutõus võib põhjustada gestatsioonidiabeeti, hüpertensiooni ja isegi spontaanaborte. Lisakilod ladestuvad organismis rasvkoena ja nende kulutamine peale sünnitust võtab rohkem aega.

MÜÜT: Söö kõike, mida tahad!

TÕDE: Raseduse ajal peab lisaks söödava toidu mitmekesisusele ja tervislikkusele olema tagatud ka toidu ohutus. Raseduse ajal ei tohi toiduks tarvitada toiduaineid, mille kaudu on suurenenud tõenäosus saada ohtlikke nakkushaiguseid listerioosi, salmonelloosi ja toksoplasmoosi põhjustavaid patogeenseid baktereid.

Nakatumise vältimiseks ei tohi raseduse ajal toiduks tarvitada toorest liha ja kala. Süüa võib raseduse ajal ka toorest kalast valmistatud sushit, kuid sel juhul tuleks veenduda, et sushi valmistamiseks kasutatud kala on eelnevalt sügavkülmutatud. Sügavkülmutamisel kalades leiduvad parasiidid hävivad. Samuti hävivad parasiidid kala kuumsuitsutamisel ja soolamisel, seega võib sel viisil valmistatud kalast sushit julgesti süüa. Soovitav on mitte tarvitada toiduks keetmata koorikloomi (krevetid, krabid, austrid, karbi), tooreid mune, pesemata köögi- ja puuvilju, pastöriseerimata piima ja sellest tehtud piimatooteid. Hallitusjuustu võib raseduse ajal süüa, kui see on valmistatud pastöriseeritud piimast.