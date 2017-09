"Enim tähelepanu on teadlased osutanud just koriandris leiduvatele eeterlikele õlidele. Peale nende sisaldab koriander veel C- ja A-vitamiine, B-grupi vitamiine, karotenoide, flavonoide, tärklist, suhkruid, parkaineid ja mineraale nagu kaalium, kaltsium, fosfor ja magneesium," kirjutab Rimi toitumisnõustaja Katre Merisalu Rimi terviseblogis ja toob välja neli põhjust, miks oma tervise nimel toidule koriandrit lisada.

Koriander on maitse- ja ravimtaim, mis on pärit Lähis-Idast ja Vahemere maadest, kuid mis kasvab tublilt ka Eestis. Selles on ohtralt kasulikke vitamiine ja mineraalaineid ning just seetõttu võiks koriandrit rohkem toitudesse lisada.

Tervel inimesel moodustab pärmseen 20% seedemikrofloorast. Kui pärmseent esineb soolestiku mikroflooras liiga vähe, on viirushaigused kerged tulema. Sagedasem probleem on pärmseene liigne vohamine. Pärmseent toidavad halvad elustiiliharjumused nagu suitsetamine, ebakorrapärane toitumine ja valgest nisujahust toodete söömine, suhkru ületarbimine, alkoholi kuritarvitamine jne. Pärmseene vohamisest põhjustatud vaeguste puhul võib abi saada koriandri söömisest, nimelt on see maitsetaim tänu eeterlikele õlidele tugeva seenevastase ja antibakteriaalse toimega.

Koriander (PantherMedia / Scanpix)

Koriander sisaldab antioksüdante

Terve inimese organismis valitseb vabade radikaalide ja antioksüdantide vahel tasakaal. Vabad radikaalid on molekulid, mis on väga reaktsioonivõimelised, põhjustades reaktsioone, mille tulemusel tekib suur hulk uusi vabu radikaale. Vabad radikaalid muutuvad ohtlikuks, kui see tasakaal on rikutud. Antioksüdandid on tähtsad, sest pidurdavad vabade radikaalide teket, aidates seeläbi aeglustada vananemist ning vähendada mitmete haiguste tekkimist.

Koriander on taim, mida hinnatakse ka kõrge antioksüdantide sisalduse tõttu. Viimastest on kasu, et ennetada nägemishäirete teket nagu makulaarne degeneratsioon. Samuti on need antioksüdandid tänuväärt, kuna vähendadavad silmade pinget ja stressi, mida ekraani ees veedetud tunnid põhjustavad.

Regulaarne koriandri söömine mõjub hästi südameveresoonkonnale