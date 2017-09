Hea näovesi või muu näopuhastusvahend on oluline, et poorid saaksid puhastatud ja et nahal oleks päeva alguses ja lõpus mõnus, pehme tunne. Ükski puhastusvahend ei ole aga universaalne ja kõik näoveed ei sobi kõigile näonahkadele. Ajakiri Women's Health pani kokku kiire nimekirja nahasümptomitest, mille esinemisel peaksid kiiremas korras puhastusvahendi välja vahetama.

1. Nahk on õline ja läigib.

2. Näonahk on ärritunud, reageerib puudutusele valuliselt ja liiga tundlik.