Peetri Jooksu raames korraldatud Apollo Kino heategevusjooksuga kogunes osalustasu ning iga osaleja pealt tehtud Peetri Jooksu lisapanusega liikumispuudega 9-aastase Hanna-Liisa taas kõndima aitamiseks vajaliku füsioteraapia kulude katteks 3345 eurot. Peetri Jooks leidis tänavu aset teist aastat järjest. Eelmisel aastal koguti heategevusjooksu korraldamisega annetusi raske liikumispuudega 8-aastase Jani toetuseks. Peetri Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja ütles, et tal on väga hea meel, et koostöös Apollo Kino ja TÜK Lastefondiga on sündinud heategevusjooks, mille tulemusena aidatakse igal aastal ühe liikumispuudega lapse unistusel täituda. “Käesoleval aastal panustasime üheskoos jooksu patrooni Roald Johanssoniga Hanna-Liisa kõnniravi kampaaniasse ning loodame Peetri Jooksu ja Apollo Kino ühise ettevõtmise tulemusena aidata laps iseseisvalt kõndima,” avaldas Merivälja lootust. “Usun, et koostöö Apollo Kino ja TÜK Lastefondiga jätkub ka tulevikus ning Peetri Jooksu heategevusjooks kasvab aasta-aastalt suuremaks, et kõnniravi vajavate laste aitamine erinevate teraapiatega ei jääks piisavate vahendite puudumise taha,” tõi ta välja.

Ka Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar loodab Peetri Jooksu ja Apollo Kinoga pikaajalise koostöö peale: “Tunnen, et kõik osapooled on heategevusjooksu korraldamise juures südamega, ning hindan kõrgelt koostööpartnerite pühendumust.” Lisaks tõi Saar välja, et taastusravi on teema, mis vajab kindlasti lisatähelepanu ja kajastust, kuna liikumispuudega lastele on teatud perioodidel intensiivne füsioteraapia oluline, et iseseisva liikumise kaudu säilitada nende elukvaliteet ja hilisem enesega toimetulek.

Hanna-Liisa on raske puudega laps, kes sündis seljaajusonga ja vesipeaga ning sai diagnoosiks Arnold-Chiari sündroomi. Tegemist on haruldase geneetilise väärarenguga, mis tähendab, et inimese teatud ajuosad ei ole korrektselt välja arenenud. Veel aasta tagasi oli laps võimeline ortooside ehk spetsiaalsete jalatugede abil iseseisvalt liikuma. Hiljuti vajas ta aga mõlema põlve ning seljaaju opereerimist, mille tõttu on Hanna-Liisa hetkel ratastoolis. Et tüdruk oleks taas võimeline omal jalul liikuma, on oluline, et ta saaks teatud perioodi jooksul iga päev füsioteraapiat. Kahjuks ei ole Eesti riik võimeline sellises mahus füsioteraapiat puuetega lastele tagama, mistõttu kutsus Lastefond ellu projekti „Hanna-Liisa kõndima!“.