C-vitamiin on hea tervise alus - see tugevdab immuunsüsteemi, hoiab ära enneaegse vananemise ning ennetab ka väga paljusid tõbesid. Seepärast olgu siin ära toodud üheksa toitu, mis on kõige suurema C-vitamiini sisaldusega.

1. Guajaav. Tassitäis guajaavi sisaldab 376,7 milligrammi C-vitamiini ja see on neli korda rohkem kui päevane soovitatav annus, kirjutab Men´s Health. See eksootiline vili sisaldab ka suures koguses lükopeeni, see aine aitab ennetada eesnäärmevähki. Lisaks leidub selles ka mõnusalt palju tervisele tarvilikku kaaliumi ning kiudaineid.

Üheksa vilja, mis sisaldavad kõige rohkem C-vitamiini ( Vida press)

2. Kollane paprika. Tassitäis hakitud paprikat sisaldab 272,7 milligrammi C-vitamiini.