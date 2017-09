Magnettormide intensiivsust hinnatakse kümnepallisel skaalal nullist kuni üheksani. Tänase tormi indeks on 8.

Täna möllab viimaste aastate üks tugevamaid magnettorme, mille klassifikatsiooniks on Kp8, kinnitab Tallinna tehnikaülikooli teadlane Tarmo Koppel.

Magnettormi enim kogetud sümptomiteks on väsimus ning päevane uimasus ja unisus. Samuti kurdetakse unehäirete, keskendumisraskuste, seletamatult kehva meeleolu ja ärevuse üle ning ärritutakse kergesti. Võib esineda ka peavalu.

Võta täna rahulikult!

Magnettormi päevadel on südamehaiguste riskiga inimestel soovitatav võtta päev rahulikult, hoiduda liigsest vaimsest või füüsilisest pingutusest ning tavapärasest enam puhata.

Elektromagnetväljade, sealhulgas magnettormide inimmõjude uurimisega tegeletakse Tallinna tehnikaülikooli töökeskkonna uurimisrühmas Tarmo Koppeli eestvedamisel. Uurimisrühm on välja töötanud ka ainulaadse meetodi, kuidas hinnata inimese tundlikkust magnetvälja suhtes. Tarmo Koppeli uuringute põhjal pole kõik inimesed magnettormide suhtes tundlikud, kuid kuni kolmandik elanikkonnast võib Maa magnetvälja muutustele reageerida. Kõige suurem mõju arvatakse olevat magnetvälja kiiretel muutustel.

Tormi tekitas Päikese krooni purse

Praeguse magnettormi põhjustas septembri alguses toimunud Päikese krooni purse. Siis vallandus Päikeselt laetud osakeste voog, mis nüüd Maani jõuab ja tekitab lühiajalisi kõrvalekaldeid meie planeedi magnetväljas.

USA ilmateenistus hindab praegust tormi oma hoiatuste viiepallisel-skaalal kolme palliga ehk tugevaks. Seetõttu on välja antud oranž hoiatus.

Torm võib häirida GPS-signaale ja raadiosidet. Asja meeldivam külg on see, et tugev päikesetuul toob inimeste rõõmuks kaasa ka virmalised.