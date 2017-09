See, kuidas sa jooksed, võib mõjutada nii sinu töövõimet, tervist kui ka kaalu langetamiseks seatud eesmärke. Siin on välja toodud viis märki, mis näitavad, et teed tervisele jooksmisega kasu asemel hoopis karuteene.

1. Pärast iga jooksmist on sul tugevad lihasvalud. Mõtle hoolega, kas sa teed ikka enne treeningut soojendusharjutusi ja venitad ning venitad lihaseid ka pärast? Kas sa jood piisavalt vett?

2. Sul tekivad krambid. Kui sa jooksu ajal õigesti ei hinga, tekivad sul üsna suure tõenäosusega pisted kõhus, kirjutab Womanitely. Kui sa tarbid vähe vedelikku, ohustavad sind jalakrambid.