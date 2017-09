Täna ehituse kuluga tutvumas käinud abilinnapea Merike Martinson tundis huvi, kuidas on võimalik uue keskuse ruumilahendusest sõltuvalt tagada pakutavate teenuste kvaliteet.

300 ruutmeetri suurusele pinnale on kavandatud kaasaegsed tegevus- ja puhkeruumid päevahoiuteenuse osutamiseks mäluhäiretega inimestele. Samuti valmivad uued tööruumid koduhooldusega tegelevatele sotsiaaltöötajatele. Juulis alustatud rekonstrueerimistööd lubab OÜ Vanalinna Ehitus lõpetada veel sel kuul. Kesklinna valitsuse tellitud ehitust rahastatakse täies mahus Tallinna linnaeelarvest.

Tallinnas on valmimas Kesklinna sotsiaalkeskuse uued ruumid, kuhu tuleb ka mäluhäiretega eakate päevahoid.

„Senistes Liivalaia tänava sotsiaalkeskuse kitsastes tingimustes on töötajad andnud oma parima mäluhäiretega inimestele teraapia ja hoolitsuse pakkumisel. Uutes avarates ruumides saame pakkuda teenust mitte ainult suuremale arvule abivajajatele, vaid ka mitmekülgsemat ja parema kvaliteediga teenust,“ tõdes Martinson.

Ta rõhutas, et nõudlus päevahoiuteenuse järele suureneb korrelatsioonis eluea pikenemisega. Eestis on hinnanguliselt 15 000–17 000 dementsussündroomiga vanurit. Nende täpne arv ei ole teada, sest dementsus on aladiagnoositud, kuid seda esineb 30 protsendil üle 90aastastest ja üsna sageli ka juba 65aastaste seas.

Kesklinna vanem Taavi Pukk märkis, et senised võimalused mäluhäiretega eakate päevahoiuks olid Liivalaia tänava sotsiaalkeskuses väga piiratud.