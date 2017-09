Kuigi kõrvitsadieet on võrreldes paljude teiste populaarsete kaalulangetusmeetoditega vähempopulaarne, viib see samuti tõhusalt üleliigseid kilosid. Ning millal siis veel, kui mitte praegu, kui kõrvitsad on äsja valminud!

Miks kõrvits organismile hea on? Kõrvits sisaldab ohtralt A, E, C ja B rühma vitamiine, rauda ja magneesiumi. Arstidki soovitavad kõrvitsat süüa nägemisprobleemidega inimestel või neil, kellel on probleeme seedimise või vereringega, kirjutab Total Health Guide. Kõrvitsa head omadused tulevad eriti välja, kui süüa seda toorena, keedetuna, küpsetatuna või jood kõrvitsamahla. Kõhunäärmeprobleemidega inimesed võiksid süüa vaid keedetud kõrvitsat, sest see on kergemini seeditav.

Väga tähelepanuväärne on kõrvitsa mõju ainevahetusele. On leitud, et kõrvitsat süües on võimalik kahe nädalaga vabaneda kolmest ja poolest üleliigsest kilost. Kõrvitsadieet nõuab muidugi ka ohvreid ehk loobuda tuleb suhkrust, jahust ja soolast. Samuti tuleb juua kaks liitrit vett päevas ja unustada söömine pärast kella 18 õhtul.