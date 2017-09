See võib tunduda üllatavana, kuid jah, see need igas kodus leiduvad maitseained on nii võimsad, et nendega on võimalik vähki ennetada.

Võlusõnaks on siin kurkumis ja mustas pipras leiduvad ained kurkumiin ja piperiin, kirjutab Healthy Life Tricks. Ka meditsiinieksperdid on neid kahte ühendit uurinud ja leidnud, et neist on enim kasu rinnavähi ennetamisel.

Maitseainesegu valmistamiseks vajad sa ¼ tl kurkumit, ½ tl oliiviõli, näpuotsatäis musta pipart, ½ tl. ingverit. Sega need neli koostisosa omavahel ning sega omakorda seda segu oma lemmiksuppidesse, salatitesse või puista muudele söökidele.