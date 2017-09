„Minu vend, minu abikaasa ja minu poeg – nad kõik läksid vabasurma. Ma ikka mõtlen, miks see juhtus, kas ma oleksin saanud seda ära hoida, aga need küsimused on ja jäävadki vastuseta,“ räägib enesetapu läbi kolm lähedast kaotanud naine.

Eile oli rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev, mis juhtis tähelepanu sellele, et enesetappe on võimalik vältida. Tallinnas Stroomi rannas toimus ennetuspäeva raames aktsioon eelmisel aastal Eestis suitsiidi teinud inimeste meenutuseks. „Igal aastal sureb kogu maailmas enesetapu tagajärjel üle 800 000 inimese, see tähendab üht inimest iga 40 sekundi järel. Maailmas tehakse aastas hinnanguliselt 20 miljonit ehk üks enesetapukatse iga 1,5 sekundi tagant,“ ütleb peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Eestis suri enesetapu tõttu 2016. aastal 183 inimest – 146 meest ja 37 naist. Poiste ja noorte meeste (vanusegrupp 10–24 aastat) surmadest on veerand suitsiidid. „Eesti statistika on maailma keskmisest veidi nukram. Kui ülemaailmselt on aastas 100 000 inimese kohta 11,4 enesetappu, siis meil 14,1,“ ütles Oidermaa.