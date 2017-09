Kuigi kakao tundub äärmiselt patune ja kalorirohke jook, ei maksa seda oma tervise nimel rüüpamast peljata. Lisaks sellele, et see teeb tuju heaks, on sel ka muid häid omadusi. * Selles on kasulikke toitaineid. Kakakaopulbris on ohtralt kiudaineid ja rauda, samuti kaltsiumi, magneesiumi, fosforit, kaaliumi, A- ja K-vitamiini, kirjutab Weather. * Selles on palju antioksüdante. Cornelli Ülikooli teadlased leidsid, et kakao sisaldab kaks korda rohkem antioksüdante kui punane vein ja kolm korda rohkem kui roheline tee. Igatahes aitavad need kehas põletikke vähendada, immuunsüsteemi tugevdada ning ka vähktõbe ennetada.

* See on südame tervisele hea. Kakaos sisalduvad antioksüdandid aitavad vähendada kõikvõimalike südame-veresoonkonna tõbede riski, need vähendavad halva kolesterooli taset ning parandavad verevoolu.

* See aitab mälu parandada. Teadlased on leidnud, et kakao joomine parandab aju verevarustust ja turgutab nii ka mälu võimekust. On koguni leitud, et see võib ka Alzheimeri tõbe ära hoida.