Kurguhaiguste arst Jamie Koufman ütleb, et näiteks USAs põeb seda ligikaudu pool elanikkonnast ning selle peamiseks põhjustajaks on inimeste harjumus poole öö ajal süüa-juua, vahendab Women´s Health. „Peamiseks vaikse refluksi põhjustajaks on kellaaeg, mil inimesed õhtust söövad," ütleb Koufman. Tema sõnul tuleks süüa vähemalt kolm tundi enne magama minekut ja ka näksimist ega maiustamist - eriti, mis puudutab seitset järgnevat - ei tohiks endale hiljem enam lubada.

Kui refluksist on enamik inimesi kuulnud, siis seda, et haigus võib esineda ka ilma tüüpiliste sümptomite ehk kõrvetiste ja krooksudeta, teavad vähesed. Samas võib sellega kaasneda pidev kurguvalu, krooniline köha ja neelamisraskused.

Vahetult enne voodisse pugemist söömine on tõhus viis kaalu koguda ja kehvasti magada, kuid lisaks sellele võivad mõned söögid-joogid hilisõhtuti manustades ka tõsiselt tervist kahjustada.

Kui tõesti tahad õhtul midagi põske pista, soovitab Koufman valida säärased suupisted, mis on madala happesusega: näiteks banaani, kausikese madala suhkrusisaldusega hommikuhelbeid lahja ja väherasvase piimaga või hoopis kummelitee.

Millest peaks oma tervise nimel aga hoiduma?

1.Alkohol. Mitte küll just suupiste, aga siiski paljude sage õhtune kaaslane lõõgastab mao ja söögitoru vahelisi ühendusi. Selle tulemusena ei suuda keha toitu hoida seal, kus see olema peaks. „Kui jood alkoholi vahetult enne uinumist, oled sisuliselt ise endale refluksi välja nurunud," ütleb Koufman.

2. Limonaad. Selles leiduv hape kahjustab söögitoru ja mao vahelisi ühendusi, limonaadis leiduvad gaasid tõstavad omakorda survet maos. Kindlam oleks hilisõhtul üldse igasugustest hapudest jookidest hoiduda.

3. Šokolaadis sisalduv rasv koormab magu. Lisaks sisaldab šokolaad teatud määral kofeiini, mis ergastab organismi ja rikub und.

4. Juust. Järjekordne rasvapomm! Kui sa tõesti kuidagi kiusatusele vastu ei suuda panna, vali mõni vähendatud rasvasisaldusega light-juust – need tekitavad refluksiat väiksema tõenäosusega kui nende rasvasemad kaaslased.

5. Pähklid. Reflukshaigusel pole vahet, kas tegu on küllastunud või küllastumata rasvadega – talle sobib kõik. Seega hoolimata faktist, et pähklites sisalduv rasv on tervisele kasulik, ei tohiks neid siiski hilisõhtul krõbistada. Kõige hullemaid kõrvetisi kutsuvat esile makadaamia- ja maapähklid, veidi leebemalt pääsevat pistaatsiapähkleid ja mandleid näksides.

6. Tsitruselised on mõistagi äärmiselt happelised. Klaasitäis apelsinimahla või üks roheline õun on halvimad valikud. Seevastu punased õunad paljudele vaevusi ei tekita, nii et mandariinide asemel mugi jõuluõhtul parem neid.