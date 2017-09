Tasub ka teada, et valveapteegid on avatud ka riiklikel pühadel, olgu selleks jaanipäev või aastavahetus. Valve- ja ööapteekides on hinnad samad, mis on mõnes teises sama keti apteegis, samuti kehtivad kampaaniahinnad ja kliendisoodustused. Proviisorid on täheldanud, et inimesed pöörduvad valve- ja ööapteeki enim ajavahemikul kella 21.00–01.00. Apteegist on sel ajal saadud nõu ja soovitusi, samuti vajalikke ravimeid, kuid on ka juhtunud, et apteeki on tulnud kutsuda kiirabi. Annela Toomi sõnul on järgmine aktiivne aeg ööapteegi töötajatele varahommik, mil enne tööpäeva algust soovitakse apteegist külmetuse sümptomite vastu leevendust.

Enamasti tullakse ööapteeki Anneli Toomi sõnul erinevate valude, seedehäirete, külmetusnähtude, allergiate ning väiksemate traumade tõttu.

„Samuti külastavad hilisõhtul apteeki need, kes päeva jooksul ei ole saanud mahti vajalikke retseptiravimeid ja/või käsimüügipreparaate välja osta,“ sõnab ta.

Ka on täheldatud, et öösiti pöördutakse apteeki krooniliste hädade korral harvem ning abi ja lahendusi otsitakse pigem ägedatele sümptomitele nagu näiteks külmetusnähud, hambavalu, kõhulahtisus jne.

Seni on apteekrid märganud, et enamasti pöörduvad öösiti apteeki nooremad ning keskealised inimesed, leidmaks abi nii enda, laste, vanemate kui ka sõprade ja tuttavate tervisehädadele. Kuid abi otsida ei maksa neist peljata teistelgi.

Valve- ja ööapteegid Eestis

* Tõnismäe Südameapteek Tallinnas, avatud 24/7

* Vikerlase Südameapteek Tallinnas, avatud 24/7

* Apotheka apteek Tartu Raekojas, avatud 24/7