Kuigi iga inimese hääles on teatud eripärane kõla, ei ole see iga päev täpselt ühesugune – proviisor Jaan Jänese sõnul mõjutavad häält nii meeleolu kui ka tervislik seisund. Mida teha, et säiliks hääle tervis?

Algatuseks selgitab proviisor Jaan Jänes hääle tekkimise protsessi. Tehniliselt võib tema sõnul öelda, et hääl on tõepoolest vaid õhuvool, mida vormitakse ja muudetakse selliselt, et tekib heli. Seejuures etendab olulist rolli kõrisõlm, mis asub hinge- ja söögitoru ühenduskohas. See väike elund on peaaegu täielikult kaetud limaskestaga ja varustatud kahe häälepaelaga.

„Tavalises olukorras on häälepaelad tihedalt suletuna teineteise kõrval. Kõneledes nad avanevad ja hakkavad õhuvoolu mõjul vibreerima,“ räägib Jaan Jänes. Häälepaelad võivad vibreerida mitusada korda sekundis.