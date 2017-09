Maks – keha suurim organ, mis näitaks kaalukausile panduna kaalunumbriks 1,5 kilo. Tal on organismis täita üle 500 erineva keemilise funktsiooni. “Maksa kohta öeldakse, et see on nagu keemialabor, kus lahutatakse kõik kehasse sattunud ained nii-öelda kehale omastatavateks osakesteks, paigutatakse vajalikud osakesed õigetesse kohtadesse ja toksiinid eemaldatakse kehast,” selgitab ProVida Kliiniku õde-toitumisnõustaja Jane Maastik maksa tööülesandeid.

„Jüri, sul on maks!“ kostab tele-eetrist “Papade ja mammade” Ulla porgandihääl, mis keelab abikaasal ebatervislikku toitu ja jooki manustada. Kuigi see võib tunduda naljakas, siis ebatervislikult toitumine teebki päriselt maksale karuteene.

Särisev kuldpruun grill-liha võis ju kogu suve vältel nii isuäratav tunduda, et seda peaaegu iga õhtu tarbiti, kuid rasket tööd rabavale maksale oli see kindlasti raske periood. Maastik selgitab, et liigsöömise ajal ei saa maks aga teha oma tööd nii nagu organismi tervise seisukohalt vajalik oleks.

„Pidev toiduga liialdamine, eriti siis, kui tegu on küllastatud rasvade, rasvaste liha- ja piimatoodetega, transrasvade ja hüdrogeenitud rasvadega, on peamine maksa alafunktsiooni põhjus. Kui maks ei suuda mürkaineid hävitada, kantakse need mööda keha laiali, mis toob kaasa immuunsüsteemi häirituse ja sealt edasi teised terviseprobleemid, mis ebatervislikku elustiili järgides aina süvenevad,“ ütleb toitumisnõustaja. Maksa seisukohalt on aga veel hullem suvine lemmikkombo liha+õlu. Kuid asju, mis maksale ei istu, on teisigi.

„Maksa koormavad lisaks ka liigne alkohol, kohv, ravimid, kemikaalid, ainevahetuse käigus tekkinud jääkained, stress ja toksilised metallid,“ loetleb Maastik.

Samas on aga ka jälle liiga vähene söömine maksale kahjulik, sest siis ei saa organism piisavalt toitaineid, mida maks vajab normaalseks ja tõrgeteta funktsioneerimiseks.

Tervislik toitumine on esmatähtis

„Maksa parimaks toetamiseks on vajalik tervisliku toitumise põhimõtete järgimine,“ tõdeb toitumisnõustaja, et teadlikult, mõõdukalt ja tervislikult toitudes on võimalik kõik maksa normaalseks funktsioneerimiseks vajalikud ained toiduga kätte saada.

„Et erinevate ja vajalike mineraalainete ja vitamiinide saamine toiduga oleks kindlustatud, tuleks tarbida aed- ja puuvilju, eriti neid, mis sisaldavad rikkalikult antioksüdante. Näiteks porgand, tomat, tumeroheline lehtvili, punapeet, viinamarjad, samuti kapsalisi, sibulat ning küüslauku. Soovitav on tarbida neid toorelt või kergelt hautatult,“ jagab Maastik maksasõbralikke toitumissoovitusi.

Rääkides toidulisanditest, rõhutab Maastik, et lisandite tarbimine ilma näilise põhjuseta pole aga vajalik. Esmalt tuleb muuta toitumisharjumusi. „Kui aga tundub, et tegemist on siiski terviseprobleemiga, tuleks pöörduda arsti või mõne spetsialisti poole. Asjatundmatu lisandite tarbimine võib kasu asemel kahju tuua,“ sõnab ta. Kui aga spetsialist soovitab toidulisandeid võtta, siis peaks need olema kvaliteetsed multivitamiini- ja mineraalilisandid koos antioksüdantidega. „Toodetakse ka spetsiaalseid maksa toetavaid preparaate, mis sisaldavad näiteks maarjaohakat (silimariin), artišokki ning võilillejuurt.“

Kuidas maksa säästa?

* Söö marju, eriti mustikaid, kuid ka maasikaid, vaarikaid, astelpajumarju, jõhvikaid, musti sõstraid ja arooniad ning kaunvilju.

* Liha asemel eelista kala, loomsete rasvade asemel külmpressitud õlisid ja seemneid. Eriti olulised on oomega-3 rasvhapped, mida leidub külmavee kalades: lõhes, makrellis, sardiinides. Taimsed allikad on linaseemned, chia-seemned, kanepiseemned.

* Joo puhast vett, see aitab neerudel maksa poolt eritatud toksiine väljutada.

Toitudele lisa maksa tegevuse toetamiseks maitsetaimed nagu till, köömned, küüslauk, punane sibul, ingver, kurkum, paprika ning Cayenne’i pipar.

* Ka võilille-, piparmündi-, paakspuu-, nõgese- ja kummelitee on maksale hea.