Lastekliiniku direktor dr Marika Kirss selgitab, et raskes seisundis enneaegne vastsündinu vajab pidevalt eluliste näitajate jälgimist, mille juures on jälgimismonitor hädavajalik.

“Jälgimismonitor võimaldab saada püsivat ülevaadet lapse südametegevusest, vere hapnikuküllastatusest, vererõhu näitudest, pulsisagedusest, hingamissagedusest ja vajadusel ka kehatemperatuurist,” selgitab ta. “Kui esineb kõrvalekaldeid nende eluliste näitajate normväärtustest, annab monitor sellest alarmiga kohe haiglapersonalile märku.”

Suva eriprojektide müügi-ja turundusjuhi Sven-Erik Rieseni sõnul soovis Suva kodumaise ettevõttena omalt poolt Eesti riigile midagi kinkida ning vabariigi sünnipäev näis selleks ideaalne võimalus.

“Mõte Eestile kingituse tegemisest on äärmiselt sümpaatne ning mis oleks parem kingitus kui riigi kestmajäämine, mille garantiiks on terve ja tugev järelkasv. Eriti, kuivõrd ka EV100 on fookusesse võtnud just lapsed ja noored,” räägib Riesen. “Ning kes oleks selleks parim koostööpartner kui mitte Eesti tuntuim ja usaldusväärseim lastele suunatud heategevusfond.”

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar tunneb alanud koostöö üle samuti suurt rõõmu. “Usun, et üheskoos suudame teha Eestile väga väärtusliku kingituse tervemate laste näol,” on ta lootusrikas.

Suva Sokivabrikul on seljataga pikk ja väärikas ajalugu, mis sai alguse aastast 1919. Ülejärgmisel aastal tähistab Suva 100. juubelit.