1. Õpi stressi maandama. Stress on üsna sageli ülekaalu põhjuseks. Õpi seda maandama, näiteks mõnd lõõgastavat spordiala harrastades. Jooga on selleks imehea.

Võid ju arvata, et kõik saledad inimesed teevad hullupööra trenni. Tegelikkuses mängivad ka elustiil ja tervislik toitumine hea vormi saavutamisel olulist rolli.

3. Söö põletiku ennetada aitavaid toite. Paraku tekitavad üsna paljud toidud kehas põletikke. Millised toidud aitavad põletikke ennetada, saad teada siit.

4. Söö puu- ja köögivilju. Põletike tõttu tekib kehas palju keha vananema panevaid aineid, köögi- ja puuviljad aga nullivad nende mõju.

5. Joo teed. Eriti just roheline tee sisaldab keha kaitsvaid antioksüdante, lisaks soodustab see kõhurasva põletamist.

6. Unusta võileivad. Kui sulle on su välimus oluline, pea võileibadega piiri.

7. Söö pähkleid. Neis on kasulikke rasvu. Kuid et pähklid on ka kaloririkkad, ära söö neid üle ühe peotäie päevas.

8. Hoia selg sirge. Jälgi, et su rüht oleks korras. Kui kõnnid sirge seljaga ja hoiad kõhu sees, teevad kõhulihased kogu aeg tööd.

9. Treeni teleka ees. Näiteks kätekõverdusi, harjutusi kõhulihastele ja velotrenažööril väntamist saad teha teleka ees.