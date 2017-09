Kindlasti huvitab meist paljusid, millest veenilaiendid tingitud on ning kas need võivad ka ennast ohustada. Siinkohal kinnitab veresoontekirurg, et tõepoolest – veenilaiendite teke on osati seotud otseselt geneetilise eelsoodumuse ning samuti hormonaalse kõikumisega.

Kirurg avab Benu Apteegi terviseajakirjas teemat lähemalt ja tõdeb, et ainult üksikud veenilaienditega patsiendid vajavad sekkumist tõsistel tervislikel põhjustel, mis ei tähenda samas, et murega ei peaks tegelema.

I da-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste kinnitab kõigile muretsejatele, et kuigi veenilaiendid on tõepoolest inetu ning ebamugavust tekitav terviseprobleem, on tegemist enamasti vaid häiriva kosmeetilise murega.

Veresoontekirurgi sõnul on vähemalt 30%-l meist veenilaienditele pärilik eelsoodumus. „Kõige tõenäolisemalt on selle murega kimpus need, kelle vanematel samuti veenilaiendid esinenud. Samuti on veenilaiendite tekkimisel oluline roll, nagu juba öeldud, hormonaalsetel muutustel, kehakaalu kõikumisel, vähesel liikumisel ning lisanduvad kroonilised veenipuudulikkust soodustavad haigused,“ selgitab Palmiste selgituseks.

Mida patsiendid vastuvõtule tulles ootavad?

Kuna järjekord veresoontekirurgi vastuvõtule on päris pikk, tasub kindlasti enne kirurgi vastuvõtule registreerimist saada endas selgeks, mida arstilt ikkagi oodatakse ning millist lahendust soovitakse. „Patsientide esimene soov on, et kaoksid ära jalgadel asuvad koledad veenilaiendite võrgustikud,“ kinnitab Palmiste, lisades, et vastuvõtule tasub tulla siis, kui ollakse valmis veenilaiendite agressiivsest korrigeerimisest. Nende puhul jätkatakse uuringute ning seejärel eri meetoditega korrigeerimisega.

„Neil, kel soov veenilaiendeid lihtsalt näidata või saada sukasoovitusi, tasub pöörduda kas perearstile, apteeki või siis kompressioonsukkade edasimüüjate poole, kust saab kindlasti asjatundlikku abi ning soovitusi. „Kompressioonsukk on tõhus, kui see on jalale sobiva survega – samas peab rõhutama, et suka kandmine vajab harjumist ning järjepidevat kandmist – tegemist on ravisukaga,“ lisab Palmiste.

Veenilaiendite ulatuse väljaselgitamiseks tehakse patsiendile esmalt täpsustav ultraheliuuring, mille alusel saab selgeks, kas tegemist on ainult pindmist veenisüsteemi haarava muutusega ning muidugi võib ka kosmeetilistel põhjustel veenilaiendit korrigeerida.

Dr Palmiste kinnitab, et on oluline, et korrigeerimine ei jätaks inetumaid jälgi kui algne veenilaiend. „Veenilaiendit ei pea pidama probleemiks, kui jala süvaveenisüsteem on korras, kuid varikoos tekitab aastate jooksul naha toitehäire – nahk muutub õhukeseks, pruunikaks ning selle kohale võib kergelt tekkida mitteparanev haavand.“ Ka neid haavandeid põhjustavad veenilaiendid on olnud veresoontekirurgi sõnul kunagi kosmeetilised süütud mügarikud jalal.