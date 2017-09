Kõik hea on ebatervislik ja paksukstegev ning suhkurt peetakse just üheks selliseks patuoinaks. Tegelikult ringleb suhkru kohta aga üsna levinud müüte, mida kindla veendumusega esitatakse, kuid mis teps mitte paika ei pea.

1. Suhkur on mürk. Suhkrut on lihtne kõiges halvas süüdistada. Tegelikkus on aga selline, et liialdada ei tohi ühegi toiduainega. Ka suhkur ei tee tervisele liiga, kui seda mõistlikult tarbida, kirjutab Cosmopolitan.

2. Suhkur teeb paksuks ja haigeks. Mitte suhkur ei põhjusta tõbesid, hoopis see, et suhkurt sisaldavad söögid on enamasti kaloririkkad ning inimesed kipuvad neid mõõdutundetult õgima.

3. Looduslikud magusained on suhkrust tervislikumad. Tegelikkus on see, et näiteks mesi ja vahtrasiirup käituvad su kehas samamoodi kui suhkur ning fruktoos põhjustab ülesöömist.

4. Suhkur on probleem, kui seda kaanida sisse magusate jookidega. Magusad gaasilised joogid sisaldavad palju suhkrut, kuid seda leidub lisaks gaasilistele jookidele ka pealtnäha tervislikes toiduainetes nagu hommikuhelbed, jogurt ja ka kohvijoogid.

5. Ainult suhkruvaba on hea. Suhkruvabad tooted kipuvad sisaldama kunstlikke magusaineid, mis võivad tegelikkuses tervisele veel suuremat kahju teha.

6. Puuviljamahlad suhkrut ei sisalda. Puuviljamahlad sisaldavad suhkrut üsna suures mahus, lisaks muidugi vitamiine, mineraale ja kiudaineid ka. Kui soovid suhkruga mitte liialdada, eelista puuviljamahlale värskeid puuvilju.