Selleks, et Toidupanga ja heade inimeste abi jõuaks iganädalaselt rohkemate abivajajateni, on Eesti tipprestoranid Leib, Moon, Põhjaka, Tuljak ja Saaremaa kokad otsustanud korraldada heategevusliku õhtusöögi “Lapsed söönuks”.

“Meie eesmärgiks on koguda 25 000 eurot, mis võimaldaks Toidupangal jätkata oma tegevust ja laiendada abivõrgustikku nädalas vähemalt 12 000 inimeseni – tähelepanuväärne on seejuures, et abivajajatest valdava enamuse moodustavad lapsed, kellest paljude jaoks on kas lasteaia- või koolitoit ainsaks toidukorraks päevas – kui sedagi,” sõnas Peäske.

Eesti Toidupanga juht Piet Boerefijn lisas, et kuigi Eesti Toidupangal pole võimekust veel jõuda kõigi sotsiaaltöötajate poole pöördunud inimesteni, kel pole võimalik igapäevaselt mõistlikul määral toituda, siis iganädalaselt jõutakse paljude prioriteetse sihtgrupina määratlenud väikeste laste ja lapserohkete toimetulekuraskustes elavate peredeni. “Kui suuremates linnades on tugivõrgustik tugevam, siis keerulisem on jõuda näiteks Ida-Virumaal ja maapiirkondades elavate abivajajateni, seda enam, et väljaspool suuremaid linnu on ka toidukogumise aktsioone vähem,” nentis Boerefijn. Ta lisas, et heategevusliku õhtusöögi toetusel on võimalik laiendada nii Toidupanga struktuuri kui ka jõuda nendesse piirkondadesse, kuhu seni Toidupanga tugi veel jõudnud ei ole.

“Iseäranis oluliseks on arendada Toidupanga võimekust ka läbi aasta võrdsemaks, sest praegu on suurem tähelepanu heategemisel eriti detsembris-jaanuaris ning mõningal määral ka märtsis, mais ja oktoobris, mil toimuvad aktiivsemad toidukogumise kampaaniad ning mil on käimas ka Euroopa Liidu toiduabi jagamise programmid,” sõnas Boerefijn.

Restoranide esindaja Kristjan Peäske sõnul on tänaseks heategevusliku õhtusöögi toimumisele kaasa aitamas paljud ettevõtted nii rahaliselt kui ka enda toodete ja teenustega. Projekti hõbesponsoriks on IT-ettevõte Namespace OÜ ja Mööblivalmistaja Harviker OÜ.

“Kõik kokad, üle Eesti kokku tulev teenindav personal, sommeljeed, meelelahutusliku programmi eest vastutavad muusikud ja tehniline tiim panustavad sündmusesse oma aega ja energiat tasuta,” rõhutas Peäske, lisades et ka kogu õhtusöögi tooraine ja joogid on ettevõtete toetusena saadud, mis võimaldab kogu piletitulu suunata täies ulatuses Toidupanka. “Oma õla on alla pannud Swissotel, kes annab 9. oktoobriks “Lapsed söönuks” projekti tarvis oma ruumid ja restoraniala, kus sündmus toimub,” rõhutas Peäske.