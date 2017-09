Tema soovitusel peaks hoiduma ka sosistamisest, kuna see pingestab häälepaelu veelgi. „Kõige parem on võimalikult vähe rääkida või siis teha seda poolkõva häälega,“ õpetab proviisor ja annab mõned nõuanded, mida käheda hääle korral järgida.

„Kui hääl on kähe, tuleks seda esmajoones säästa, et vältida hääle täielikku kadumist,“ sõnab proviisor Jaan Jänes.

* Toitu õigesti. Häält mõjutab ka söök. Enne seda, kui on tarvis rohkem kõneleda, ei tohiks süüa vürtsikaid ega teravaid roogasid, kuna suu limaskest võib ärrituda. Sel puhul on targem süüa kerge ja mahe eine. Näiteks supp või veidi aurutatud köögivilja kalaga – nendel roogadel on veel see eelis, et kõht ei tundu pärast raske.