* Ühenda argiaskeldused trenniga. Aja oma argipäevatoimetusi jalgsi, kõnni näiteks panka, postkontorisse või küünesalongi. See on tervislik, stressivaba ja nii ühendad tüütud argiaskeldused trennitegemisega.

* Kõnni kohtumispaika. Selle asemel et autoga lähedal olevasse poodi sõita, välju kodust natukene varem, et läbida see teekond jalgsi ja kohtu kaaslasega poes. Tagasi võid autoga sõita.

* Rahusta närve värskes õhus. Kui miski teeb sulle tuska, mine kõndima. Sa ei saa mitte ainult head füüsilist koormust, kuna adrenaliin paneb su kiiremini liikuma, vaid põletad ka stressihormoone, mis su kehas sel hetkel on.

* Kutsu ülemus kõndima. Kui sul on ülemusega ees silmast silma vestlus, siis selle asemel et tema kabinetis istuda, tee ettepanek väikesele jalutuskäigule minna.

* Kõnni tagurpidi. Inimene on harjumuste ohver, kuid püüa oma tavapärast ringi mõnikord teistpidi läbida. See ei peleta mitte ainult igavust eemale, vaid aitab sul ka asju teise nurga alt näha. Püüa tuttaval teel märgata vähemalt kolme uut asja.

* Tavapärase marsruudi asemel mitu minimatka. Kui sul pole aega tavapärase 45minutise kõnniringi jaoks, võta ette kolm 15minutist teekonda. Nii hoiad sa oma ainevahetuse terve päeva töös ja põletad tegelikult rohkemgi kaloreid.

* Kõnni tööle. Kõige parem on jalgsi tööl käia, aga kui sa elad selleks töökohast liiga kaugel, siis tule bussi pealt kilomeeter või kaks varem maha ja kõnni kontorisse. Vähemalt paar korda nädalas ära sõida aga autoga töökohale lähimasse parklasse.

* Mine õhtul kõndima. Väga paljud vaevlevad tänapäeval unepuuduse käes. Kuna jalutamine on märksa parem lõõgastusviis kui teleri ees istumine, tasub just õhtul üks kõnniring ette võtta. Pärast uinud hoopis paremini. Mitmed uurimused on kinnitanud, et unevaegus suurendab organismis näljahormooniks kutsutava greliini teket.