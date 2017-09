Enamasti soovitatakse vähi ennetamiseks teha tervislikke elustiilivalikuid. Kuid arvatakse, et ka paari kindlat värvi rõivaste kandmine võib aidata vähki, eriti just nahavähki ennetada.

Sellest, et UV-kiirgus on ohtlik, on räägitud palju. Ning soovitatud end päikese käes liikudes riietega katta. Ameerika populaarses hommikuprogrammis Live with Kelly and Michael on väidetud aga, et mõned värvitoonid aitavad UV-kiirgust paremini blokeerida kui teised.

Nimelt: punast ja sinist värvi materjalid blokeerivat UV-kiirgust paremini kui näiteks kollast ja valget värvi materjalid.

Ja päikesepaistelistes piirkondades ei tohi unustada kanda ka peakatet.