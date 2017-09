Igal sügisel sagenevad juhtumid, kus inimesed ostavad apteegist käsimüügis olevat lemmikloomadele mõeldud ussirohtu, aga kui apteeker küsib täpsustavaid küsimusi, selgub, et inimene kavatseb ravimit ise tarvitada või veel hullem – anda seda oma lapsele. „Tuleb välja, et kui peres avastatakse inimestel ussid, siis on see nii

piinlik probleem, mida ei julgeta isegi retseptiravimi saamiseks oma

perearstile kurta. Lemmikloomadele mõeldud antiparasiitikum, mis on ette

nähtud erinevate siseparasiitide, lai- ja ümarusside tõrjeks koertel ja

kassidel, on aga kergemini kättesaadav käsimüügiravim,“ rääkis Apotheka

proviisor Catri Valner. „Loomulikult apteeker alati küsib inimeselt, kellele ja millise kaaluga

loomale ravimit anda soovitakse ja kui selgub, et kodus looma polegi, pole

ravimit väljastada võimalik. Anname inimesele soovituse perearstile

pöördumiseks, kes määrab õige ravi. Aga lõpuni ei saa me kindlad olla, kas

inimene pöördub teise apteeki või siiski arsti poole või kas ta võtab

ravimit ise sisse või annab lemmikloomale,“ tõdes proviisor.

„Loomade ravimid on mõeldud kasutamiseks loomadel ja neid ei tohi mitte

mingil tingimusel manustada inimene, sest pole teada, kuidas need

inimesele mõjuvad. Selge on see, et inimeste ja loomade ravimitel on

erinevad toimeained,“ rõhutas Valner.

Ta lisas, et kõik apteegis müügil olevad veterinaarravimid varustatud

hoiatusega „Ainult veterinaarseks kasutamiseks”, seega ei tohiks tekkida

olukorda, kus inimene kogemata loomadele mõeldud ravimit manustab.

Inimesed, kelle kodus on lemmikloomad, peavad oma lemmikutele tegema

regulaarselt, vähemalt kord kvartalis ussitõrjet, see vähendab nakkuse

levikut ja aitab seega kaitsta inimese ja looma tervist. Kuni

pooleaastastel kutsikatel ja kassipoegadel on soovitatav teha parasiiditõrjet

isegi kord kuus. Oluline puhtuse hoidmine ja käte pesemine – inimene võib

nakatuda mikroskoopilisi parasiidi mune alla neelates, mis satuvad suhu

saastunud pinnasest. Parasiitide mune võivad väljutada ka loomad, kes

tunduvad pealtnäha täiesti terved.