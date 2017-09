Nimelt on toit, mida sööme, tihedalt seotud meie meeleolu, emotsioonide ja käitumisega, tuletab meelde Mind Body Green. Näiteks tehti ühe uuringuga kindlaks, et kui vangid said piisavalt vajalikke vitamiine ja toitaineid, paranes nende käitumine ja vähenes vägivallajuhtumite arv.

Üsna tavaline on see, et kurva või masendununa otsib inimene lohutust toidust, ennekõike kättesaadavast rasvasest, suhkrusest ja töödeldud toidust, teadmata, et teeb endale sellega aitamise asemel karuteene.

1. Söö tervislikke rasvu. Teadlased on leidnud, et polüküllastumata rasvad, eriti omega-3 rasvhapped, mängivad olulist tööd aju töös ning aitavad ennetada depressiooni. Omega-3 rasvhapete rikkad on seemned, pähklid ja ka austrid, kuid kõige rohkem saab neid rasvasest kalast, näiteks lõhest, sardiinidest ja makrellist.

2. Söö trüptofaani sisaldavat toitu. Trüptofaan on asendamatu aminohape, mis aitab toota serotoniini. Arvatakse, et just serotoniin on stabiilse meeleolu taga. Toidud, mis toetavad trüptofaanitaseme säilimist, on seemned, pähklid, juust, kaer, ja liha.

3. Ammuta päikesevitamiini. Päikesevitamiinina tuntud D-vitamiin toetab luude tervist kuid aitab ka trüptofaanil serotoniini toota. Ebapiisavat D-vitamiini taset on igatahes depressiooniga seostatud. D-vitamiini saad rasvast kala süües, kuid parim on seda ammutada otse päikesest ehk püüa päikesepaisteliste ilmadega rohkem õues olla.

4. Ära unusta B-vitamiine. Need mängivad olulist rolli meeleolu ja muud ajutalitlust reguleerivate aju kemikaalide tootmises. Madal foolhappe ja B-vitamiini tase on otseselt seotud kehva tujuga. Parim viis varustada keha piisava B-vitamiini kogusega, on mitmekülgselt toituda.

5. Piira suhkru tarbimist. Kui oled suhkru tarvitamisega liiale läinud, on asi halvasti – see on halvasti seeditav ning soodustab jämesooles halbade, põletikku tekitavate bakterite teket. Ka soolestikus toimuv mõjutab serotoniini tootmist.

6. Vali õiged süsivesikud. Suurenda juurviljade, kaunviljade ja tatra osakaalu oma toidus, sest neist saadavad süsivesikud on aeglasemalt seeditavad ja vabastavad energiat vereringesse järk-järgult. Samuti toetavad need keha iseeneslikku puhastumisvõimet ning edendavad heade soolebakterite tööd.

7. Söö hapendatud toite. Need soodustavad samuti positiivsema meeleolu teket. Seega – jogurt, keefir, hapendatud köögiviljad, hapukapsas ja marineeritud toidud kuulugu su menüüsse.

8. Ära unusta seleeni. See on suurepärane põletikuvastaste omadustega antioksüdant, kaitstes keha oksüdatiivse stressi ja põletiku eest. Need mõlemad on kahjulikud meeleolule.