Saabuvad külmemad ning tuulisemad ilmad toovad tihti kaasa ka külmetushaiguseid, mis tekitavad tuska nii haigele endale kui ka tema lähedastele. Viimsi Keskuses avati hiljuti Eliksiiri ökoapteek-pood, kus pakutakse suures valikus kvaliteetseid ja looduslikke vitamiine, mineraalaineid, toidulisandeid ja väetoite – kõik selleks, et end tervena ja rõõmsana hoida.

Algav sügis toob lapsed linna uueks kooli- ja lasteaia aastaks. Lapsevanematena soovime, et laps kohaneks kiiresti uue rütmiga ning kohe esimesed viirushaigused tõvevoodisse ei murraks. Kui väikelaps on plaanis viia esmakordselt sõime või lasteaeda, oleks nutikas hakata selleks juba aegsasti valmistuma. Uues keskkonnas, kus on uued reeglid, palju uusi kaaslasi, teistsugused toidud, kasutusel teised materjalid ja puhastusvahendid, võib väikelapse immuunsus saada suure koormuse. Kui veel lisada stress, mis kaasneb vanematest lahusolekuga, võib vastupanu haigustele nõrgeneda. Aga kui laps on haigestunud, siis tegeleb kogu organism haigusega võitlemisega ning lapse areng jääb tahaplaanile. Sagedaste haigestumise pärast tunneb muret aga kogu pere, vanemate töölkäimine on takistatud ja haigestuda võib kogu perekond.

Kuidas valmistuda eelseisvaks sügiseks

Esmalt tuleb muidugi üle vaadata lapse ja ka täiskasvanute toidulaud ning jätta välja suhkrurikkad joogid ja söögid, mis ei paku toitaineid ja tõmbavad alla immuunsust. Hommikusöögiks ei tasu pakkuda magusaid krõbinaid või maitsestatud piimatooteid, samuti ei kuulu esimese toidukorra juurde saiake moosiga. Mida tervislikku lapsele pakkuda? Teraviljatoidu valmistamiseks tasub valida täisterahelbed ja pakkuda erinevaid putrusid, müslisid ning neid ka lisanditega täiustada. Näiteks lisada kaerapudrule banaani ja kaneeli, marju, puuvilju, aga ka riivitud porgand või kõrvits maitseb pudrus hästi. Tatrale võib proovida lisada herneid, kuivatatud tomateid, juustu või hoopis keedumuna. Müslile lisada marju ja puuvilju või süüa seda hoopis smuutiga. Oluline, et ei muutuks üksluiseks ja igavaks.

Võileival halb kuulsus?!

Võileival võib kohati olla halb kuulsus, aga ei peaks. Ka võileiva saab teha ülimalt tervislikuks – lihtsalt kasvata seda kõrgemaks. Lisa täisteraleivale kala või muna, pista vahele salatileht, lõika peale tomatit, kurki, paprikat, lisa tilli, sibulat, basiilikut või teisi ürte ja oledki alustanud päeva tervislikult. Usu , see maitseb ka paremini kui lihtsalt sai vorstiga. Üks lisand, mida võiks koguaeg au sees hoida, on hapukurk. Oleme kuulnud, et meie immuunsus algab soolestikust ja seal elutsevatest bakteritest, seega on väga tähtis, et nende kooslus oleks mitmekülgne ja kogu seltskond hästi toidetud. Hapendamisel tekivad toidus head bakterid ehk probiootikumid, mis on uuritult positiivse mõjuga ning mida meie toidulaud alati väga palju ei sisalda. Leiame neid hapendatud köögiviljadest ja piimatoodetest, kääritatud jookidest nagu kasemahl, kombucha ehk teeseene jook jt.

Bakterid on olulised abimehed

Head bakterid aga toituvad kiudainetest, mida leidub teraviljas, köögi- ja kaunviljades, pähklites, seemnetes jm. Kes soovib kindla peale välja minna, siis on parim valik toidulisandid, mis sisaldavad nii pro- kui prebiootikume ning aitavad tugevdada meie immuunsust seestpoolt. Hädavajalikud on probiootikumid ka antibiootikumi ravi ajal ja järel, et mitte veel rohkem nõrgestada organismi ning hoida oma mikroobikooslust võitlusvõimelisena. Head lisandid on koostatud silmas pidades lapsi, kapslid on väikesed ja kergelt neelatavad näiteks pakutav Terranova Green Child Friendly Microfloora, täiskasvanutele Piimhappebakterite kompleks, mis sisaldab lisaks headele bakteritele külmkuivatatud taimseid lisandid, mis lisavad sünergiat ja parandavad toidulisandi omastamist. Need lisandid on taimsed ja sobivad ka veganitele, ei sisalda lisaaineid, sidus- ega magusaineid. Lapsele võib kapsli ka avada ja lisada toidule.

D-vitamiin

Arstid hoiatavad liigse päikese halvast mõjust ja ilmataat teeb oma korrektuurid. Hädavajalikku D-vitamiini sünteesib meie nahk aga ainult päikese toimel. Septembrist maini on meie laiuskraadil päikese UVB kiirgus kahjuks liiga madal, et käivitada D-vitamiini süntees nahas. Parim viis oma D-vitamiini varu kontrollida on teha vereanalüüs, aga lisamanustamine on meie kliimas hädavajalik. Ka D-vitamiin osaleb meie immuunsussüsteemis ning vähendab vastuvõtlikkust, hoiab korras ka hormoonsüsteemi, D-vitamiini puudusel langeb kaltsiumi imendumine soolest, mis toob kaasa luude hõrenemise, hammaste lagunemise, lihaste sh südamelihaste funktsiooni halvenemise. Eriti ohtlik on D-vitamiini vaegus lastel ja rasedatel. Soovitame hakata kasutama Terranova ka veganitele sobivat D3-vitamiini juba septembrikuust. Sellele D-vitamiinile on lisatud riisiklii õli, külmkuivatatud koriandri lehti, shiitaket, spirulinat ja kõrvitsaseemneid, et tagada D-vitamiini omastamiseks vajalikku A- ja K-vitamiini, magneesiumi, tsinki ja boori.

Kõige kuulsam vitamiin on C

Kes ei oleks kuulnud C-vitamiinist, tema toime puhul aga mõeldakse peamiselt väsimusele ja immuunsusele. Palju olulisem on, et C-vitamiin osaleb kehas kollageeni tootmises, millest sõltub meie veresoonte elastsus, sidekudede venivus ja naha siledus, isegi igemete tervis. Südamearstid on arvamusel, et me vajame oluliselt rohkem C-vitamiini kui tavapäraselt toiduga saame. Ka vananemise ilmingute ärahoidmiseks ei piisa kolmest õunast päevas. Vajame seda vitamiini rohkem. Eliksiiri looduspoes Viimsi ja Järve keskuses pakume Terranova ja Solgari C- vitamiine nii kapslitena kui pulbrina, samuti tundlikule maole mõeldud happeneutraalses vormis.

Septembris pakume kõiki orgaanilisi ja vegan loodulikke Terranova tooted 20% allahindlusega. Ootame Eliksiiri loodusapteeki Viimis ja Järve keskuses ning www.eliksiir.ee!