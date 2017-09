Just nunnad on need, kes elavad teistest kauem ja rõõmsamalt. Teadlased leidsid, et selle taga peitub piisav annus liikumist, positiivsust ja suhtlemist. Maailma üks tuntumaid positiivse mõtlemise uuringuid on 2001. aastal tehtud niinimetatud nunnauuring. Uuringus jälgiti mitmekümne aasta jooksul 180 katoliiklasest nunnaelukäiku nende endi kirjutatud biograafiate põhjal. Uuriti, kui positiivne, elujaatav ja rõõmsameelne oli nunnade maailmapilt. Selle kriteeriumi põhjal selekteeriti nunnad kahte rühma.

Täiesti positiivne maailmapilt oli 25 protsendil nunnadest, täiesti negatiivne samuti 25 protsendil. Skeptikute rühmast oli 85. eluaastal elus 54 protsenti nunnadest, seevastu optimistide rühmas 79 protsenti.

Vanuse suurenedes kasvas vahe veelgi: 93. eluaastal oli negatiivse maailmapildiga nunnadest elus vaid 18 protsenti, optimistide rühmas tervenisti 52 protsenti uuritavatest nunnadest. Selle ja veel paljude teiste elueauuringute põhjal võib väita, et rõõmsameelne ja positiivne ellusuhtumine pikendab eluiga 7-10 aasta võrra ehk peaaegu sama palju kui suitsetamise mahajätmine. „Nunnade hea tervis ja ühtlasi pika eluea saladus ei peitu mitte niivõrd nende füüsilises vastupidavuses, kuivõrd psüühilises tugevuses,“ nendib Aarhusi ülikooli psühhiaater Lone Fjorback. Tähtis on ka asjaolu, et nunnad ei tunne end kunagi üksinda olevat. Paljudes uuringutes on aga kinnitust leidnud fakt, et üksindus võib tõepoolest üldist tervist nõrgendada. Ühine palvetamine ja meditatsioon tugevdavad nunnade ühtekuuluvustunnet veelgi. Mida siis tuleks teha, et elada nagu nunn, rõõmsalt ja kaua? Liigu Nunnad on liikuva eluviisiga, füüsiliselt aktiivsed. Ehkki nad ei käi jõusaalis, saavad nad piisavalt nii füüsilist kui psüühilist treeningut kirikukoolides õpetajatena töötades, tänavatel hädalistele toitu jagades ja oma piirkonna abi vajavaid vanureid külastades. Ole positiivne Nunnades pole kibestumust, tõdeb uuringu läbi viinud California ülikooli filosoofiamagister Anna Corwin. „Nad suhtuvad nii üksteisesse kui neid ümbritsevasse maailma armastuse ja tolerantsiga. Kui õpid olema rõõmsam, paraneb tervis kohe.“ Ole kaasinimestele vajalik Mida vähem on vaja tööd teha, seda õnnelikumana end tuntakse, arvavad paljud. California Ülikooli uuringust selgus, et tegelikult on asi hoopis vastupidine. Pensionile jäänud nunnadest oli parem tervis neil, kes ka igapäeva-ametist loobunutena jätkasid aktiivset elustiili ja kel oli mõni ühiskondlik ülesanne. Ära kaota sidet sõpradega