„Kolmandik erakorralise meditsiini osakonda pöördujaist ei vaja erakorralist abi ja saaks abi enda perearstilt,“ nendib regionaalhaigla erakorralise meditsiini õde Aivo Loigo.

Aivo Loigo toob regionaalhaigla värskes kuukirjas välja mõned möödunud suvest meelde jäänud asjatud erakorralise meditsiini osakonda tehtud pöördumised. Näiteks suunas ühe patsiendi EMO-sse perearst haiguslehte pikendama.

Ühe inimese saatsid erakorralist abi nõutama temaga koos saunas olnud sõbrad, sest ta selg oli must. Ilmnes, et ta särk andis seljale värvi. Ning erakorralist abi tuldi paluma ka puugi eemaldamiseks, et selgitada, kas puuk kannab mõnd haigust.

Suvel pöörduti erakorralise meditsiini enim kõhuvalu, õhupuuduse, köha, hingamisraskuste ning erinevate traumadega.

„“Kolmandik oli kindlasti neid kelle probleem pole pakiline,“ sõnab Loigo, et patsientidel puudub teadlikkus selle kohta, et kui perearst puhkab, peab tal olema asendaja.