Isegi, kui sa küüslauku ei söö, võib vahel juhtuda, et hingeõhk hakkab haisema. Enamasti on selle põhjuseks suus pesitsevad bakterid. Ning kui hambaharja ega nätsu pole siis käepärast, otsi abi allolevast kuuest asjast.

Vesi. Suus pesitsevad bakterid eritavas suus halba lõhna nende elutegevusest tekkiva gaasi tõttu. Gaasi eritumist saab vältida, kui hoida suu pidevalt niiske. Seega, süljeerituse soodustamiseks joo piisavalt, soovitab Greatist.

Porgand või seller. Kui tunned, et hingeõhk hakkab haisema, näksi sellerit või porgandit – need toimivad sama tõhusalt kui hambahari ja aitavad hambaid puhastada. Ning ka süljeeritust aitavad need suurendada.