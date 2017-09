Eesti Perearstide Selts avaldab sügavat nördimust seoses alkoholitootjate kampaaniaga "Kui võtad, võta vett vahele.“ Perearstid näevad oma igapäevatöös alkoholist tingitud tervisekahjustusi ning peavad vastutustundetuks alkoholi tarvitamise propageerimist.



Eestis joodi 2016. aastal iga elaniku kohta 8,3 liitrit puhast alkoholi. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud rahva tervisele. Kuigi alkoholitarbimine on vähenemas, siis sellest tekkinud tervisekahjustuste mõju avaldub alles aastate pärast.



„Perearstid näevad oma igapäevatöös otseselt alkoholist tingitud tervisekahjustusi, mis ei oleks tervislike eluviisidega kunagi avaldunud“, selgitas perearst Karmen Joller. „Kahjuks puutume sageli kokku sellega, kuidas kahjustuste tekkides ei ole enam midagi võimalik muuta. Rääkida selles kontekstis lahendusena vee joomisest ja targast alkoholitarbimisest on lapsik ja vastutustundetu,“ lisas perearst.



Arsti sõnul on alkoholitarbimisel kindel seos rahva tervise näitajatega. Vähi, kõrgvererõhktõve ning mitmete teiste tõsiste haiguste tekkemehhanismid on otseselt seotud alkoholi liigtarbimisega.



Alkoholi tarvitamist ja sellega kaasnevaid riske on võimalik hinnata spetsiaalse testi abil, mille nimi on AUDIT.