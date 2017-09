„Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu kampaania „Kui võtad, võta vett vahele“ eesmärk on edendada vastutustundlikku ja teadlikku alkoholitarbimiskultuuri, et liigtarbimisest tekkivaid kahjusid vähendada,“ lausub liidu tegevjuht Triin Kutberg vastuseks perearstide pahameelele kampaania osas.

„Me soovime, et inimesed teeksid alkoholi tarbides teadlikumaid, mõistlikumaid ja ohutumaid valikuid nii kodus kui mõnes meelelahutusasutuses viibides,“ sõnab ta, et Eesti elanike alkoholitarbimistrend on positiivne – see väheneb iga aastaga.

Triin Kutberg nendib, et uuringute järgi tarbitakse alkohol sageli ainsa eesmärgiga jääda purju. „See toob kaasa erinevaid probleeme ja kahjusid nii inimesele endale kui ühiskonnale laiemalt, nagu ka perearstid oma avalduses märkisid. Me mõistame, et inimeste käitumise ja tarbimiskultuuri muutmine nõuab pikaajalist ja järjepidevat tööd,“ märgib ta, et vee joomine on väike, aga oluline samm teadlikuma alkoholitarbimiskäitumise suunal.