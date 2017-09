2. Mikrolaineahju popkorn. Tuletame meelde, et mikrolaineahju popkorni kotid sisaldavad sageli perfluorooktaanhapet (PFOA). See on kemikaal, mida kasutatakse näiteks ka tefloni tegemisel ning mis võib naistel põhjustada viljatust ning suurendada oluliselt neeru-, põie-, maksa-, kõhu- ja eesnäärmevähi riski.

Vähktõve ennetamises on suur roll igapäevasel elustiilil, muuhulgas ka tervislikul ja teadlikul toitumisel. Seepärast võiksid kaaluda siin loetletud toiduainete söömise lõpetamist - need suurendavad kõige enam vähki haigestumise riski.

4. Alkohol. Lisaks suhkruhaigusele ja ülekaalulisusele suurendab alkoholi tarbimine ka vähki haigestumise riski. On üldteada, et et pärast menopausi vähemalt kord päevas alkoholi tarbivatel naistel kasvab rinnavähki haigestumise oht 30 protsenti. Alkohol on tubaka järel teine peamine vähi põhjustaja - see võib põhjustada suu-, söögitoru-, maksa-, käärsoole-, pärasoole- ja naistel rinnavähki.

5. Rafineeritud suhkur ja karastusjoogid. Paljude uuringute andmeil aitab rafineeritud suhkur vähirakkudel kasvada. Seejuures on suur kurja juur kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirup, mida kasutatakse paljude toitude valmistamisel (näiteks karastusjookide, kastmete ja mahladele).

6. Töödeldud liha. Uudised on varemgi kõnelnud, et enamik hot dog'idest, vorstikestest, peekonist ja töödeldud lihast üldse sisaldab liiga palju soola ja kemikaale. Teadlased väidavad koguni, et neil, kes söövad regulaarselt töödeldud liha, suureneb vähki haigestumise risk 43 protsenti. Seejuures on suurimad vähiriski suurendajad töödeldud lihatoodetes sisalduvad naatriumnitraadid.

7. Suitsutatud, marineeritud ja soolatud toidud. Kõik see muudab toidu maitsvamaks, kuid tervisele teeb karuteene. Üsna tihti on nii valmistatud toitude rasva- ja kalorisisaldus suurem, mistõttu tõuseb kaal. Et neis toitudes on reeglina ka kõrge transrasvade ja naatriumi sisaldus, tõuseb oluliselt ka vähi ja südamehaiguste risk.

8. Kartulikrõpsud on samuti kõrge rasva ja kalorisisaldusega, seetõttu võtavad neid armastavad inimesed tihti kaalus juurde. Ja jällegi - kõrge transrasvade ja naatriumisisaldus tõstab oluliselt nii vähi kui südamehaiguste riski.

9. Kalakasvanduse lõhe. Suur osa poelettidele jõudvast lõhest on pärit mitte loodusest, vaid kalakasvandustest. Kasvandustes jõuab kalade toidulauale aga ka erinevid kemikaale, antibiootikume ja pestitsiide, kõik need ained suurendavad inimese vähiriski.