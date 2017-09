1. Mis on song?

Et asi saaks selgemaks, vahendab ta oma kontol suhtlusportaalis Facebook Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurgi Airi Targa mõtteid songadest, mida igaüks võiks teada.

"Veenilaiendid jalal, pärasoole veenikomud ja erinevad songad on ühe ja sama haiguse väljenduseks," tuletab meelde veresoontekirurg Veronika Palmiste.

Song on siseorganite läbitungimine läbi kõhuseina nahaaluskoesse, mida inimene näeb ja tunneb muhuna. Kõige rohkem esineb kubemesongasid, millest enim on ohustatud mehed. Veidi vähem esineb nabasongasid, mida näeme rohkem naistel. Eraldi küsimus on rasedusaegne nabasong, mida kindlasti kohe korrigeerima ei pea ning enamus juhtudel taandub peale sünnitust aasta jooksul.