Kas veenilaienditega võib käia saunas?

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste kirjutab oma Facebooki kontol, et veenilaiendid ei ole saunas saunas käimise vastunäidustuseks.

„Soojas saunas viibides on veenilaiend suurem ja nähtavam kui näiteks jahedas ruumis olles - see on täiesti normaalne ja ootuspärane muutus,“ soovitab kirurg saunas olles mitte ehmuda. Nimelt püüab keha kuumas ruumis viibides ennast jahutada ning selleks laienevad kõik jäsemete veresooned (lisaks suuremale higistamisele). Kuna veenilaiendi puhul on veen nagunii normaalsest laiem, muutub veenikomu saunas korraks veelgi suuremaks.

Samas paneb arst südamele, et mitte ühelgi inimesel pole mõistlik ette võtta ekstreemsusi nagu näiteks saunamaraton. Siis pole vahet, kas on veenilaiendid või mitte, suurem terviserisk on sellisel tegevusel nagunii.